Diário da Manhã - 7 de janeiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida
Secret Story
1 jan, 01:02
1
Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal
Dois às 10
5 jan, 15:00
2
Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro
Secret Story
3 jan, 22:03
3
Areia branca e água quente: juramos que o paraíso fica numa ilha a menos de 2 horas de Portugal
9 jan 2025, 16:31
4
Fora do Secret Story, Marisa desaba em lágrimas após atitude do pai de Pedro Jorge
Dois às 10
Ontem às 12:02
5
Marisa
Dois às 10
Ontem às 11:59
6
EM DESTAQUE
Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal
1ª Companhia
Há 3h e 10min
Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?
Novelas
Há 3h e 27min
Cristina Ferreira repara que Pedro Jorge está ansioso e disponibiliza ajuda: «Sabes que estamos cá»
Dois às 10
Há 3h e 24min
Figura pública revolta-se com ataques à mãe de Maycon Douglas. Este é o gesto que está a dar que falar
1ª Companhia
Há 3h e 20min
Manuel Luís Goucha sofre percalço nas gravações: Saiba o que aconteceu
1ª Companhia
Hoje às 08:40
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris é o pai biológico de Nico
Novelas
Há 2h e 35min
TVI PLAYER
O beijo do momento. Soraia Carrega atira-se a Andrea Soares
1ª Companhia
Há 51 min
1ª Companhia - Extra - 6 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Durante a corrida matinal, há uma ausência que se faz notar
1ª Companhia
Há 2h e 48min
Amor à Prova: Cris e Bruno ficam em choque ao saber que podem ser pais
Amor à Prova
Ontem às 22:00
Instrutor exige a Kina que comece a atar o cabelo. E esta foi a reação
1ª Companhia
Há 3h e 12min
Dois às 10 - Primeira entrevista de Marisa após o quarto lugar no Secret Story
Dois às 10
Ontem às 09:50
A ACONTECER
Faz 15 anos que um dos crimes mais macabros de sempre assombrou o país. Recorda-se?
Dois às 10
Há 14 min
Caso da grávida da Murtosa ainda não acabou. Há desenvolvimentos e envolvem Fernando Valente
Dois às 10
Há 24 min
Agradecimento à mãe faz três crianças desabarem a chorar
Dois às 10
Há 56 min
Comovida, Matilde revela a dor de ter estado ausente dos filhos devido a outro- “Culpei-me muito”
Dois às 10
Há 57 min
Leucemia do filho mais novo obrigou Matilde a afastar-se de casa
Dois às 10
Há 1h e 7min
Dificilmente este rosto lhe é estranho. Conhecido como “Doutor Finanças”, tem uma história inacreditável por detrás do se conhece
Dois às 10
Há 1h e 26min
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno
Novelas
Ontem às 11:22
Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?
Novelas
Há 3h e 27min
Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras
Novelas
Ontem às 16:38
Férias de luxo e de milhares de euros: Esta atriz está a deixar as redes socias em alvoroço
Novelas
Ontem às 15:51
Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor
Novelas
Ontem às 14:13
Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo
Novelas
3 jan, 14:12