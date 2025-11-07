Ganhe 5000€ em cartão!
Diário da Manhã - 7 de novembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 7 de novembro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality

Secret Story
Há 3h e 45min

O milagre arrepiante. Maria José acredita que as cinzas da mãe a 'salvaram' no grave acidente de viação

Dois às 10
Há 3h e 48min

Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»

Dois às 10
Há 1h e 54min

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
Há 2h e 48min

O Natal está a chegar e a app TVI Pass tem uma prenda para si

Novelas
Há 3h e 44min

Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar

Secret Story
Há 1h e 8min

Secret Story 9 - Extra - 6 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Homem mata mulher à facada em plena via pública no Porto

Jornal Nacional
Ontem às 21:46

Perto de segredo? Pedro tem a certeza e junta as peças todas

Secret Story
Há 57 min

Pedro e Leandro protagonizam gesto inesperado que está a dar que falar

Secret Story
Há 2h e 32min

A Protegida: Ânimos exaltam-se entre JD e Clarice

A Protegida
Ontem às 23:10
TVI Jornal - 7 de novembro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 49min

Cantor português vai mesmo preso — juiz condena-o a seis anos de prisão

Dois às 10
Há 3h e 23min

Ruben Aguiar conhece finalmente a decisão do juiz. E não é o que esperava

Dois às 10
Há 3h e 24min

Ia depositar as cinzas da mãe quando o inesperado aconteceu. E talvez tenham sido as cinzas a salvá-la

Dois às 10
Há 3h e 57min

Maria José sobre esclerosa múltipla: «Disseram à minha filha, que tinha 12 anos na altura, para se despedir de mim»

Dois às 10
Há 3h e 58min

Descobriu a esclerose múltipla aos 25 anos, mas nada a preparou para o que aconteceu aos 50

Dois às 10
Hoje às 11:41
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Novelas
Hoje às 08:57

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

Novelas
Hoje às 09:59

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Novelas
Hoje às 11:20

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Novelas
Ontem às 16:43

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Novelas
Hoje às 10:09