Diário da Manhã - 7 de outubro de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Mais Vistos
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
V+ TVI
Ontem às 16:50
1
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Novelas
Ontem às 14:21
2
Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»
Novelas
2 mai 2024, 10:55
3
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
Dois às 10
Ontem às 15:04
4
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas
V+ TVI
5 out, 09:09
5
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam
Secret Story
Há 2h e 41min
6
EM DESTAQUE
«Mandaste para o ar: 'Ó Zé...'»: As farpas de Pedro Jorge a Liliana que viralizaram na Internet
Secret Story
Há 15 min
Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»
Dois às 10
Há 3h e 56min
Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente
Novelas
Há 3h e 16min
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting
Secret Story
Ontem às 16:48
«Para minha defesa...»: José Carlos Pereira é apanhado desprevenido à chegada da Flotilha
Novelas
Há 3h e 26min
Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»
Dois às 10
Ontem às 15:29
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 7 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:08
Fábio enfia-se na cama de Liliana para passar a noite: «Não penses no que está lá fora»
Secret Story
Há 2h e 44min
A Protegida: O tão esperado beijo ardente entre Laura e Óscar
A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story 9 - Especial - 6 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...»
Secret Story
Há 2h e 25min
Ana Cristina provoca Pedro e leva resposta inesperada
Secret Story
Há 1h e 59min
A ACONTECER
Foi desta! Cristina Ferreira apanha momento íntimo de Liliana e Fábio- «O primeiro beijo foi em direto!»
Dois às 10
Há 3 min
Em direto, Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio na cama: «Isto é um beijo?»
Dois às 10
Há 13 min
Bebé bate com cabeça no chão ao nascer nas urgências. Pai explica como tudo aconteceu
Dois às 10
Há 35 min
Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado
Dois às 10
Há 1h e 18min
Filipa foi devolvida a instituição pela família de acolhimento: «Já os chamava pais»
Dois às 10
Há 1h e 21min
Cantora portuguesa ocultou diagnóstico de cancro do público. Dois anos depois, conta tudo
Dois às 10
Há 1h e 32min
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido
Novelas
5 out, 11:17
Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer
Novelas
4 out, 11:27
Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade
Novelas
Ontem às 15:56
Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?
Novelas
Ontem às 14:21
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento
Novelas
Ontem às 15:29
Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri
Novelas
Ontem às 09:25