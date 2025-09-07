TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 7 de setembro de 2025
Hoje às 06:45
Com Carla Rodrigues
Mais Vistos
Nuno Eiró transforma pátio de casa e mostra o antes e depois: «Cansei-me de ser o infeliz proprietário de um matagal»
Big Brother
Ontem às 17:10
1
A celebrar 11 anos juntos, namorado de Rita Pereira partilha vídeos inéditos do casal. E nós mostramos-lhe tudo
Novelas
2 set, 11:06
2
Rita Pereira assinala data especial e vive noite inesquecível: «Ontem fomos celebrar»
Novelas
22 ago, 13:35
3
Exclusivo «A Fazenda»: Talu e Zuri casam. Veja o momento
Novelas
Há 3h e 21min
4
Um matulão! Miguel Vicente impressiona com fotos novas do filho. E não vai acreditar como cresceu
Big Brother
Ontem às 10:55
5
Tal pai, tal filho. Filho bebé de Miguel Vicente em versão diabinho loiro (Fotos)
Big Brother
18 jun, 12:13
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia
Dois às 10
5 set, 12:55
Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi
Big Brother
5 set, 15:47
Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão
Dois às 10
5 set, 15:57
Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos
Dois às 10
5 set, 14:10
Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother
Big Brother
5 set, 12:41
«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes
Novelas
5 set, 13:53
TVI PLAYER
Catarina Miranda choca tudo e todos ao transformar derrota em memorial
Big Brother
5 set, 08:13
Big Brother - Especial - 6 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
A Protegida - Noite de amor de Margarida e Sanjay acaba em tragédia
A Protegida
Ontem às 23:15
Clima tenso no Especial! Tia de Afonso Leitão responde a Márcia Soares: «Não venho aqui para...»
Big Brother
Ontem às 22:10
Miranda cheia de dúvidas em relação a Afonso e Jéssica não perdoa: «Há um mundo lá fora»
Big Brother
Ontem às 19:26
A Fazenda - O pai do bebé de Júlia é...
A Fazenda
Ontem às 22:15
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Missa - Igreja Matriz São João - 7 de setembro de 2025
Missa
Há 2h e 28min
Diário da Manhã - 7 de setembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 06:45
Vai ou Racha - 7 de setembro de 2025
Vai ou Racha
Hoje às 01:00
Big Brother Verão - A Semana - 7 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Protegida: Mariana fica em pânico com o que encontra perto de Carlota
A Protegida
Ontem às 23:35
A Protegida: Alguém entra no quarto de Mariana e causa o terror
A Protegida
Ontem às 23:30
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento
Novelas
4 set, 11:39
Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo
Novelas
5 set, 09:01
A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos
Novelas
5 set, 10:51
"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'
Novelas
5 set, 12:14
"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa
Novelas
5 set, 11:28
Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos
Novelas
5 set, 09:58