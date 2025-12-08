TVI PLAYER
Diário da Manhã – 8 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
06:43
A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados
Secret Story
Hoje às 00:38
1
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País
Secret Story
Hoje às 00:17
2
02:05
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
Secret Story
Ontem às 22:16
3
«Devia ser proibido»: o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos pelos portugueses
V+ TVI
5 dez, 15:38
4
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente
Secret Story
27 set, 16:39
5
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades
V+ TVI
5 dez, 20:29
6
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País
Secret Story
Hoje às 00:17
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades
V+ TVI
5 dez, 20:29
5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»
Dois às 10
5 dez, 15:55
Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar
Dois às 10
5 dez, 15:22
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»
Secret Story
Ontem às 23:17
«Devia ser proibido»: o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos pelos portugueses
V+ TVI
5 dez, 15:38
A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados
Secret Story
Hoje às 00:38
Secret Story 9 – Gala – 7 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Inédito: Ana escolhe companhia para pequeno-almoço especial e deixa concorrentes de fora
Secret Story
Há 1h e 10min
Liliana e Fábio prometem mais calma na relação: «Temos de chegar a um acordo»
Secret Story
Há 2h e 11min
A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso
Secret Story
Hoje às 00:12
A aldeia medieval à venda por dois milhões de euros já foi comprada em leilão por um português
TVI Jornal
6 dez, 14:17
Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»
Dois às 10
Há 7 min
Bruna fala sobre a relação de Inês e Dylan: «Não se acaba com uma pessoa para estar com outra»
Dois às 10
Há 7 min
Bruna reage a imagens da casa e afirma: «Estavam loucas»
Dois às 10
Há 15 min
Após sair da casa, Bruna cala críticos com resposta: «Foi uma escolha»
Dois às 10
Há 22 min
Cristina Ferreira defende Fábio: «O Fábio pode não ser o extraordinário jogador, mas aguenta-se desde o primeiro instante»
Dois às 10
Há 1h e 5min
Cláudio Ramos critica comentadores: «Vocês os três, em bando, atacam a minha Marisa»
Dois às 10
Há 1h e 13min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório
Novelas
4 dez, 10:27
Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector
Novelas
5 dez, 09:59
Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»
Novelas
5 dez, 12:58
Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»
Novelas
5 dez, 10:19
Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI
Novelas
5 dez, 15:54
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?
Novelas
5 dez, 08:58