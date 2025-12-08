Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Diário da Manhã – 8 de dezembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã – 8 de dezembro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

06:43

A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados

Secret Story
Hoje às 00:38
1

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story
Hoje às 00:17
2
02:05

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

Secret Story
Ontem às 22:16
3

«Devia ser proibido»: o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos pelos portugueses

V+ TVI
5 dez, 15:38
4

Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

Secret Story
27 set, 16:39
5

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades

V+ TVI
5 dez, 20:29
6
EM DESTAQUE

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story
Hoje às 00:17

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades

V+ TVI
5 dez, 20:29

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Dois às 10
5 dez, 15:55

Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

Dois às 10
5 dez, 15:22

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Secret Story
Ontem às 23:17

«Devia ser proibido»: o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos pelos portugueses

V+ TVI
5 dez, 15:38

TVI PLAYER

A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados

Secret Story
Hoje às 00:38

Secret Story 9 – Gala – 7 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

Inédito: Ana escolhe companhia para pequeno-almoço especial e deixa concorrentes de fora

Secret Story
Há 1h e 10min

Liliana e Fábio prometem mais calma na relação: «Temos de chegar a um acordo»

Secret Story
Há 2h e 11min

A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso

Secret Story
Hoje às 00:12

A aldeia medieval à venda por dois milhões de euros já foi comprada em leilão por um português

TVI Jornal
6 dez, 14:17
A ACONTECER

Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»

Dois às 10
Há 7 min

Bruna fala sobre a relação de Inês e Dylan: «Não se acaba com uma pessoa para estar com outra»

Dois às 10
Há 7 min

Bruna reage a imagens da casa e afirma: «Estavam loucas»

Dois às 10
Há 15 min

Após sair da casa, Bruna cala críticos com resposta: «Foi uma escolha»

Dois às 10
Há 22 min

Cristina Ferreira defende Fábio: «O Fábio pode não ser o extraordinário jogador, mas aguenta-se desde o primeiro instante»

Dois às 10
Há 1h e 5min

Cláudio Ramos critica comentadores: «Vocês os três, em bando, atacam a minha Marisa»

Dois às 10
Há 1h e 13min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
4 dez, 10:27

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

Novelas
5 dez, 09:59

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Novelas
5 dez, 12:58

Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Novelas
5 dez, 10:19

Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

Novelas
5 dez, 15:54

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58