Diário da Manhã - 8 de janeiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido
Secret Story
4 jan, 18:43
1
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»
1ª Companhia
Ontem às 18:24
2
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas
1ª Companhia
Ontem às 18:48
3
Após as últimas notícias sobre Maycon Douglas, Renata Reis expõe mensagens que recebeu
V+ TVI
Ontem às 12:42
4
Namorada de Maycon Douglas mostra-se pela primeira vez após a morte do jovem: «Dava tudo para ter-te parado a tempo»
Dois às 10
Há 2h e 18min
5
Homenagens a Maycon
Dois às 10
Há 3h e 55min
6
Maycon Douglas: este foi o grande sonho que ficou por concretizar, após jovem perder a vida aos 25 anos
V+ TVI
Há 51 min
pri
De Afonso Leitão a João Ricardo. Ex-concorrentes que partilharam casa com Maycon Douglas juntam-se para se despedir do DJ
Dois às 10
Há 3h e 47min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança?
Novelas
Hoje às 08:58
Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério
1ª Companhia
Há 3h e 16min
Jornalista partilha com os portugueses: "Há quase oito anos perdi a minha filha. Entrei noutro tipo de vício..."
Dois às 10
Ontem às 17:45
«Sempre bem acompanhada»: Mulher de Agir partilha momento especial na reta final da gravidez
Novelas
Ontem às 16:32
As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte
Dois às 10
Há 2h e 29min
Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”
Dois às 10
Há 49 min
Amor à Prova: Luz apanha Amália em flagrante?
Amor à Prova
Ontem às 22:10
1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Amigos de Maycon Douglas são ameaçados, após entrevista à TVI: “Nós sabemos e temos as provas”
Dois às 10
Há 52 min
Kina conta história impressionante: «O meu irmão deu-me um tiro na cabeça aos 4 anos»
1ª Companhia
Há 2h e 45min
Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Mayon Douglas: “Também falaram comigo”
Dois às 10
Há 35 min
Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”
Dois às 10
Há 36 min
Inspetor da Polícia Judiciária revela porque é crucial remover o mais rápido possível o carro de Maycon Douglas do mar
Dois às 10
Há 42 min
Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”
Dois às 10
Há 49 min
Repórter da TVI sobre o dia do desaparecimento de Maycon Douglas: "Era fundamental que a namorada dissesse que discussão foi aquela"
Dois às 10
Há 51 min
Amigos de Maycon Douglas são ameaçados, após entrevista à TVI: “Nós sabemos e temos as provas”
Dois às 10
Há 52 min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro
Novelas
Há 2h e 32min
Vem aí em «Amor à Prova»: Nico desaparece
Novelas
Há 3h e 10min
«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida
Novelas
Ontem às 14:39
«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível
Novelas
Ontem às 14:59
«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta
Novelas
Ontem às 14:15
Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo
Novelas
3 jan, 14:12