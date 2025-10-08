TVI PLAYER
Diário da Manhã - 8 de outubro de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Mais Vistos
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
V+ TVI
6 out, 16:50
1
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
Dois às 10
6 out, 15:04
2
Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo»
Secret Story
Hoje às 09:14
3
Sandro, do Secret Story, e a namorada
Dois às 10
6 out, 15:03
4
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
V+ TVI
Ontem às 10:39
5
Lágrimas de desespero: Liliana em pânico com o fim do noivado: «Ainda amo o Zé»
Secret Story
Há 2h e 45min
6
EM DESTAQUE
Lágrimas de desespero: Liliana em pânico com o fim do noivado: «Ainda amo o Zé»
Secret Story
Há 2h e 45min
«Descobrimos este sítio imperdível»: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem momentos únicos em local especial
Novelas
Há 3h e 45min
Susana perdeu o filho há 11 anos. Até hoje, nunca mais abriu as persianas de casa: «O sol é alegria e não a tenho»
Dois às 10
Há 3h e 9min
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Novelas
Ontem às 16:26
Há 41 anos, este ícone português mudou a história do desporto: «O dia mais feliz da minha vida»
Dois às 10
Hoje às 10:54
Vem aí em «A Fazenda»: Com culpas no cartório, Manuel faz abordagem fatal a Lukenia
Novelas
Há 3h e 54min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 8 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
A Protegida: Hector apanha Anita a conspirar com JD
A Protegida
Ontem às 23:30
Liliana fala abertamente da sua posição em relação ao ex-namorado Zé: «Sinto que fui correta»
Secret Story
Há 3h e 40min
Secret Story 9 - Especial - 7 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Pedro Jorge ao rubro com Ana: «Precisas de mim para aparecer»
Secret Story
Há 55 min
Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora
Secret Story
Ontem às 22:56
A ACONTECER
Cristina Ferreira revela que concorrente do «Secret Story» está perto do segredo de Liliana
Dois às 10
Há 55 min
TVI - Em cima da hora - 8 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 21min
TVI Jornal - 8 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 23min
Emocionada, Cristina Ferreira deixa conselho a mãe de luto há 11 anos: «Não se castigue por ser feliz»
Dois às 10
Há 3h e 14min
11 anos após perder o filho, Susana mantém as persianas de casa fechadas: «O sol é alegria, alegria que não temos»
Dois às 10
Há 3h e 26min
Antes de morrer, Bernardo, de apenas cinco anos, disse ao pai: «Estou cansado, quero ir dormir»
Dois às 10
Há 3h e 36min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Pai de Joel torna-se cúmplice dele num crime sombrio
Novelas
Ontem às 08:59
Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente
Novelas
Ontem às 09:56
Nos anos 80, foi considerada uma das mulheres mais bonitas e com personalidade de Portugal. Veja como ela mudou
Novelas
Ontem às 15:25
«Aviso todas as mães»: o grito de revolta de atriz conhecida após o filho ser alvo de bullying
Novelas
Ontem às 11:27
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Novelas
Ontem às 16:26
Vem aí em «A Fazenda»: Filho de Esmeralda faz um pacto com o diabo?
Novelas
Ontem às 10:32