Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Diário da Manhã - 9 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Ator morre em palco aos 25 anos e estes foram os últimos momentos captados em vídeo
V+ TVI
Hoje às 10:49
1
03:09
Quem é que te atrai mais nesta casa?: A questão que deixou Leandro 'tímido' e a resposta que ninguém esperava
Secret Story
Hoje às 12:26
2
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou
Dois às 10
Há 2h e 15min
3
Tinha um bom casamento, mas não era feliz: «Encontrei o amor onde menos esperava»
V+ TVI
Ontem às 09:24
4
Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações
Secret Story
5 dez, 09:52
5
“Príncipe Encantado” de reality show morre aos 42 anos e pedido da família emociona fãs
Secret Story
Hoje às 11:02
6
EM DESTAQUE
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País
Secret Story
Ontem às 00:17
Conheça a Aldeia Natal portuguesa destacada pela imprensa internacional - e que muitos ainda não conhecem
V+ TVI
Ontem às 12:32
5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»
Dois às 10
5 dez, 15:55
Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar
Dois às 10
5 dez, 15:22
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?
Novelas
5 dez, 08:58
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades
V+ TVI
5 dez, 20:29
TVI PLAYER
Estalou o verniz! Liliana passa-se com comentário de Pedro Jorge
Secret Story
Há 1h e 43min
Secret Story 9 - Extra - 8 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: JD aparece na casa de Mariana?
A Protegida
Ontem às 23:10
Terra Forte: Maria de Fátima faz uma homenagem sinistra a Vivi
Terra Forte
Ontem às 22:10
Dois às 10 – A reação de Bruna ao segredo de Pedro e Marisa
Dois às 10
Ontem às 09:50
Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?»
Secret Story
Há 16 min
A ACONTECER
Depois de reviravolta na sua vida, Catarina Siqueira confessa: «Estou num momento mais sensível»
Há Festa no Hospital
Há 1h e 15min
Enfermeira é homenageada. E a reação é comovente: «Tenho tido encontros bonitos na nossa capela»
Há Festa no Hospital
Há 2h e 1min
Goucha em momento hilariante diz: «Eu valho por 6 apresentadores»! Reação no estúdio é viral
Funtástico
Há 2h e 3min
Testemunho emocionante. Hospital devolveu-lhe a vida e, agora, é Miguel quem surpreende os que cuidaram dele
Dois às 10
Há 2h e 34min
TVI Jornal - 9 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Em conversa com jornalista da TVI, Maria Cerqueira Gomes faz confissão: «Fico muito nervosa»
Há Festa no Hospital
Hoje às 12:45
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório
Novelas
4 dez, 10:27
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor
Novelas
Hoje às 10:39
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Sammy ameaça expulsar António e Flor
Novelas
6 dez, 10:25
Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha
Novelas
Hoje às 10:05
Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família
Novelas
Há 45 min
«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal
Novelas
Há 1h e 3min