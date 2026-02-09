Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Diário da Manhã - 9 de fevereiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 9 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

1ª Companhia
Hoje às 10:22
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

Secret Story
26 nov 2025, 11:47
Despediu-se da representação e mudou de País: Conheça a nova realidade desta vencedora da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 22:46
Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

1ª Companhia
Ontem às 15:00
Imperdível: Noélia Pereira chora durante o treino e o motivo emociona qualquer um

1ª Companhia
Hoje às 10:19
Todos conhecem Andrea Soares, mas há uma coisa que a cantora só confirmou após sair da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Há 3h e 36min
É oficial: A grande final da 1ª Companhia acontece nesta data. Maria Botelho Moniz conta tudo

1ª Companhia
Hoje às 08:36

Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

Dois às 10
6 fev, 18:29

Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

1ª Companhia
Ontem às 20:10

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo reacende o passado com Camila… e comete um erro imperdoável

Novelas
Ontem às 16:10

O que é feito desta vencedora da 1ª Companhia? A cara é bem conhecida. Veja como está 20 anos depois

1ª Companhia
Ontem às 22:57

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

Dois às 10
6 fev, 18:09

Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»

1ª Companhia
Hoje às 08:47

A reação hilariante de Filipe Delgado à instrução de trompeta

1ª Companhia
Há 1h e 4min

Recrutas tentam soprar a trompeta e o momento é de chorar a rir

1ª Companhia
Há 1h e 8min

"Dá para ver perfeitamente que isto não foi uma queda": pais denunciam maus-tratos a crianças em creche em Lisboa

TVI Jornal
Há 2h e 30min

1ª Companhia - Especial Nomeações - 9 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

A conversa hilariante de Filipe Delgado que leva a enfermeira a dizer: «Você está todo baralhado dessas ideias»

1ª Companhia
Há 2h e 29min
TVI - Em cima da hora - 9 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 22min

TVI Jornal - 9 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 24min

Mãe teme que a filha possa morrer a qualquer momento: “Preferia que partisse enquanto eu estou cá”

Dois às 10
Hoje às 12:17

Feng Shui: Dicas essenciais para atrair harmonia e energia positiva ao seu quarto

Para Si
Hoje às 11:59

Inesperado: Este é o objeto que deve mudar regularmente, em sua casa, para atrair boa energia

Para Si
Hoje às 11:57

Antecipando a própria morte, esta mãe inscreveu a filha numa instituição

Dois às 10
Hoje às 11:55
Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Novelas
Ontem às 11:03

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Novelas
Ontem às 09:20

É muito próximo de Cristina Ferreira e namora com uma das atrizes mais bonitas de «Morangos com Açúcar»

Novelas
Ontem às 14:15

Ex-namorada de Isaac Alfaiate luta contra três doenças autoimunes: «Não desistam»

Novelas
Ontem às 08:30

Rita Pereira deixa recado a todos os atores e mostra o verdadeiro valor da sua profissão: «Jamais abdicaria de ser atriz para ser...»

Novelas
7 fev, 08:30

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Novelas
Hoje às 11:30