Diário da Manhã - 9 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal
1ª Companhia
Hoje às 10:22
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.
Secret Story
26 nov 2025, 11:47
Despediu-se da representação e mudou de País: Conheça a nova realidade desta vencedora da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 22:46
Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9
1ª Companhia
Ontem às 15:00
02:28
Imperdível: Noélia Pereira chora durante o treino e o motivo emociona qualquer um
1ª Companhia
Hoje às 10:19
Todos conhecem Andrea Soares, mas há uma coisa que a cantora só confirmou após sair da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Há 3h e 36min
É oficial: A grande final da 1ª Companhia acontece nesta data. Maria Botelho Moniz conta tudo
1ª Companhia
Hoje às 08:36
Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos
Dois às 10
6 fev, 18:29
Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista
1ª Companhia
Ontem às 20:10
Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo reacende o passado com Camila… e comete um erro imperdoável
Novelas
Ontem às 16:10
O que é feito desta vencedora da 1ª Companhia? A cara é bem conhecida. Veja como está 20 anos depois
1ª Companhia
Ontem às 22:57
Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»
Dois às 10
6 fev, 18:09
Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»
1ª Companhia
Hoje às 08:47
A reação hilariante de Filipe Delgado à instrução de trompeta
1ª Companhia
Há 1h e 4min
Recrutas tentam soprar a trompeta e o momento é de chorar a rir
1ª Companhia
Há 1h e 8min
"Dá para ver perfeitamente que isto não foi uma queda": pais denunciam maus-tratos a crianças em creche em Lisboa
TVI Jornal
Há 2h e 30min
1ª Companhia - Especial Nomeações - 9 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
A conversa hilariante de Filipe Delgado que leva a enfermeira a dizer: «Você está todo baralhado dessas ideias»
1ª Companhia
Há 2h e 29min
TVI - Em cima da hora - 9 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 22min
TVI Jornal - 9 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 24min
Mãe teme que a filha possa morrer a qualquer momento: “Preferia que partisse enquanto eu estou cá”
Dois às 10
Hoje às 12:17
Feng Shui: Dicas essenciais para atrair harmonia e energia positiva ao seu quarto
Para Si
Hoje às 11:59
Inesperado: Este é o objeto que deve mudar regularmente, em sua casa, para atrair boa energia
Para Si
Hoje às 11:57
Antecipando a própria morte, esta mãe inscreveu a filha numa instituição
Dois às 10
Hoje às 11:55
Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo
Novelas
Ontem às 11:03
Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada
Novelas
Ontem às 09:20
É muito próximo de Cristina Ferreira e namora com uma das atrizes mais bonitas de «Morangos com Açúcar»
Novelas
Ontem às 14:15
Ex-namorada de Isaac Alfaiate luta contra três doenças autoimunes: «Não desistam»
Novelas
Ontem às 08:30
Rita Pereira deixa recado a todos os atores e mostra o verdadeiro valor da sua profissão: «Jamais abdicaria de ser atriz para ser...»
Novelas
7 fev, 08:30
Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado
Novelas
Hoje às 11:30