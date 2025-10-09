TVI PLAYER
Diário da Manhã - 9 de outubro de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros
Dois às 10
Ontem às 17:00
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação
Secret Story
Ontem às 23:11
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Novelas
7 out, 16:26
Inês Aires Pereira faz revelação bombástica: «Meti-me nesta loucura...»
Novelas
30 mai, 14:23
Do glamour à decadência: as termas radioativas que continuam a intrigar Portugal
V+ TVI
Ontem às 15:09
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre participação de Liliana e Zé no programa «A Sentença»
Dois às 10
Há 2h e 5min
«Aceitei coisas imperdoáveis, só eu sei o que passei»: Liliana acusa Zé de traição à frente de todos
Secret Story
Hoje às 00:10
Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal
Novelas
Ontem às 15:27
Comprar fruta da época é o ideal. Mas quais são as de outubro?
Dois às 10
Ontem às 15:30
«Que susto»: a reação de Maria Cerqueira Gomes após receber uma multa muito peculiar
Novelas
Ontem às 16:27
Um dos solteiros mais cobiçados de Portugal encontrou o amor: «Que belo casal»
V+ TVI
Ontem às 17:29
O ritual matinal de uma mulher de 49 anos que faz toda a diferença no corpo
Ontem às 12:26
Secret Story - Extra - 8 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»
Secret Story
Há 1h e 11min
Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais»
Secret Story
Há 1h e 47min
Secret Story - Especial - 8 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
A Protegida: Gina não perdoa a traição de Nuno
A Protegida
Ontem às 23:30
De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»
Secret Story
Há 1h e 50min
Filha de Ana esteve entre a vida e a morte: «Não se movia, não falava, não reconhecia ninguém, nem a mim»
Dois às 10
Há 44 min
Com apenas 16 anos, Bruna Rafaela sofreu grave acidente de viação: «Morri e voltei a renascer»
Dois às 10
Há 54 min
Após acidente de viação, quando acordou, Bruna Rafaela não se lembrava de quem era nem conheceu a mãe
Dois às 10
Há 54 min
Este é o ritual de João Noronha Lopes quando o Benfica perde um jogo
Dois às 10
Há 55 min
João Noronha Lopes afirma: «Vou ganhar as eleições do Benfica e digo isto com humildade»
Dois às 10
Há 55 min
João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, promete «transformar o Benfica em algo melhor»
Dois às 10
Há 1h e 14min
Vem aí em «A Fazenda»: Eva desespera por ajuda, enquanto Talu confronta Joel
Novelas
Há 3h e 35min
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
Há 2h e 23min
Vem aí em «A Protegida»: Benedita recebe sinais do além do que está por vir
Novelas
Há 2h e 36min
Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»
Novelas
Ontem às 14:49
Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal
Novelas
Ontem às 15:27
Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento
Novelas
Ontem às 09:20