Diário da Manhã - 9 de setembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Homem morre subitamente durante o funeral do filho. Terá sofrido um ataque cardíaco
V+ TVI
Há 3h e 20min
1
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
Big Brother
Ontem às 09:57
2
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar
Novelas
Ontem às 15:30
3
04:11
«Gosto de ti como...»: Afonso Leitão responde a Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 09:09
4
09:06
O 'piropo' de Jéssica sobre Afonso que ninguém esperava
Big Brother
Há 2h e 40min
5
A transformação de Sandrina Pratas: a dieta e a rotina que a fizeram emagrecer 17 quilos em 3 meses
Big Brother
Ontem às 10:42
6
O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta
Dois às 10
Hoje às 08:58
A arrepiante mensagem de Marco Costa para o pai: «nunca te deixei partir»
Big Brother
Há 1h e 3min
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades
V+ TVI
Há 47 min
Café expresso ou solúvel: especialistas descobriram que o tipo de café que escolhe pode causar esta doença nos olhos
V+ TVI
Há 2h e 39min
Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 09:37
Jéssica Vieira não perdoa comentário de Catarina Miranda e nós explicamos porquê
Big Brother
Há 2h e 26min
Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se
Big Brother
Ontem às 14:32
Big Brother Verão - Extra - 8 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Protegida: A temer pela vida da filha, Mariana pede ajuda a JD
A Protegida
Ontem às 23:30
Cláudio Ramos arranca programa com mensagem muito especial de parabéns para Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 3h e 32min
Afonso faz apelo à vitória dos colegas e desfez-se em elogios à 'ex': «O mais difícil, ela conseguiu»
Big Brother
Há 1h e 15min
Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»
Dois às 10
Há 1h e 41min
Após ficar numa cadeira de rodas, Liliana recorda ajuda dos mais próximos: «Quando uma amiga me dava banho, era amor»
Dois às 10
Há 46 min
Liliana recorda duras palavras da médica: «A primeira coisa que ouvi foi que não voltaria a andar»
Dois às 10
Há 51 min
«Senti uma pontada no fundo das costas, que em três dias me deixou caída no chão»: Como Liliana ficou numa cadeira de rodas
Dois às 10
Há 1h e 10min
Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»
Dois às 10
Há 1h e 41min
Diogo Bordin responde a pergunta sobre Carolina Braga: «Gostavas de a ter na tua vida?»
Dois às 10
Há 1h e 46min
«Quando vi a minha filha pela primeira vez não senti assim nada de especial»: Psicóloga explica este fenómeno
Dois às 10
Há 2h e 18min
Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida
Novelas
Ontem às 08:58
Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas
Novelas
6 set, 15:09
Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial
Novelas
Ontem às 14:34
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar
Novelas
Ontem às 15:30
Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»
Novelas
Ontem às 16:26
Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar
Novelas
Ontem às 10:56