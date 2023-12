Há 39 min

No «Dois às 10», esclarecemos as dúvidas todas sobre a gripe. João Ramos, médico de clínica geral e familiar, explica quais as diferenças entre as gripes. Sintomas do covid 19 são muito semelhantes aos da gripe comum, saiba como distingui-los. Aprenda ainda sobre os cuidados a ter com o covid-19. Descubra também como distinguir a Gripe A de gripe sazonal.