Diego tem 3 anos e sofre de um cancro incurável: «Não quero ser egoísta ao ponto de pôr o meu filho a sofrer mais»

Há 3h e 31min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Nídia Correia sobre o filho Diego de 3 anos de idade. Aos 22 meses de vida, os exames mostraram que Diego tinha um grave tumor no fígado e hepatite C. Fez um transplante de fígado, mas o cancro apareceu nos pulmões. Depois dos tratamentos, voltaram a aparecer nódulos no pulmão direito, e a médica disse que os tratamentos e terapias já não fariam qualquer efeito. A nossa convidada confessa: «Não quero ser egoísta ao ponto de pôr o meu filho a sofrer mais».