Digital nos cuidados de saúde continuidade e sustentabilidade
Hoje às 00:34
Episódio 34
Mais Vistos
Alerta em praia de Maiorca depois de ataque no mar a turista. Praia teve de ser evacuada
V+ TVI
24 jul, 13:02
1
Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade
Big Brother
Hoje às 15:48
2
Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão
Big Brother
10 ago, 21:32
3
Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão
Big Brother
Hoje às 11:28
4
Cantora brasileira morre subitamente horas depois de dar um concerto. Tinha 39 anos
V+ TVI
Hoje às 15:45
5
Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"
V+ TVI
Ontem às 14:59
6
EM DESTAQUE
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!
Há 3h e 23min
Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»
Big Brother
Hoje às 12:18
Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões
V+ TVI
Hoje às 14:13
Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»
Novelas
Há 3h e 55min
Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer
Dois às 10
Há 3h e 58min
Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha
Novelas
Hoje às 11:13
TVI PLAYER
Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»
Dois às 10
Ontem às 11:54
Francisco Vale é o responsável por Cristina Ferreira e João Monteiro estarem juntos? Apresentadora reage: «Vou pensar em ti para padrinho»
Dois às 10
Hoje às 11:48
Polémico nas redes sociais: Catarina Miranda é chef de cozinha mas brinda os colegas com massa, salsichas e ovo
Big Brother
Hoje às 14:46
Bruno de Carvalho responde a Cristina Ferreira: «Mais valia ter dado um pontapé a sério!»
Dois às 10
Ontem às 11:40
A Protegida - 13 de agosto - Gravação automática
A Protegida
Ontem às 23:55
Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo
Big Brother
Hoje às 12:15
A ACONTECER
A Protegida: Jorge mostra a Mariana provas que podem mudar tudo sobre Óscar
A Protegida
Há 32 min
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!
Há 3h e 23min
TVI - Em cima da hora - 14 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05
TVI Jornal - 14 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Jovem de 18 anos esconde gravidez e bebé é encontrado morto em casa pelo avós
Dois às 10
Hoje às 12:34
Marido de Cristiano morreu aos 38 anos com leucemia — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:02
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha
Novelas
Ontem às 09:23
Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia
Novelas
Ontem às 11:13
Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se
Novelas
Ontem às 09:50
Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»
Novelas
12 ago, 11:16
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
Ontem às 11:21
«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo
Novelas
Ontem às 15:21