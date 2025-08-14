O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Digital nos cuidados de saúde continuidade e sustentabilidade

Hoje às 00:34
Digital nos cuidados de saúde continuidade e sustentabilidade - TVI

Episódio 34

Mais Vistos

Alerta em praia de Maiorca depois de ataque no mar a turista. Praia teve de ser evacuada

V+ TVI
24 jul, 13:02
1

Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Big Brother
Hoje às 15:48
2

Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Big Brother
10 ago, 21:32
3

Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão

Big Brother
Hoje às 11:28
4

Cantora brasileira morre subitamente horas depois de dar um concerto. Tinha 39 anos

V+ TVI
Hoje às 15:45
5

Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"

V+ TVI
Ontem às 14:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!

Há 3h e 23min

Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»

Big Brother
Hoje às 12:18

Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões

V+ TVI
Hoje às 14:13

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Novelas
Há 3h e 55min

Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer

Dois às 10
Há 3h e 58min

Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha

Novelas
Hoje às 11:13

TVI PLAYER

Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»

Dois às 10
Ontem às 11:54

Francisco Vale é o responsável por Cristina Ferreira e João Monteiro estarem juntos? Apresentadora reage: «Vou pensar em ti para padrinho»

Dois às 10
Hoje às 11:48

Polémico nas redes sociais: Catarina Miranda é chef de cozinha mas brinda os colegas com massa, salsichas e ovo

Big Brother
Hoje às 14:46

Bruno de Carvalho responde a Cristina Ferreira: «Mais valia ter dado um pontapé a sério!»

Dois às 10
Ontem às 11:40

A Protegida - 13 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Ontem às 23:55

Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo

Big Brother
Hoje às 12:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida: Jorge mostra a Mariana provas que podem mudar tudo sobre Óscar

A Protegida
Há 32 min

Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!

Há 3h e 23min

TVI - Em cima da hora - 14 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 14 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Jovem de 18 anos esconde gravidez e bebé é encontrado morto em casa pelo avós

Dois às 10
Hoje às 12:34

Marido de Cristiano morreu aos 38 anos com leucemia — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:02
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

Novelas
Ontem às 09:23

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

Novelas
Ontem às 11:13

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

Novelas
Ontem às 09:50

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
12 ago, 11:16

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
Ontem às 11:21

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Novelas
Ontem às 15:21
IOL Footer MIN