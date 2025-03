Há 3h e 56min

No Goucha, conversamos com Dinis Rocha, o mini-biólogo que faz sucesso nas redes sociais e que recentemente revelou ter sido diagnosticado com autismo. Em novembro, Dinis surpreendeu ao publicar um vídeo onde revelou ter síndrome de Asperger, uma condição do espectro do autismo (nível 1).