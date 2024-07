Há 1h e 30min

No «Goucha», recebemos o ator Diogo Amaral, que dá vida a Marco em «Cacau». O nosso convidado mostra-se emocionado ao falar dos filhos e pelo facto de ter o casamento marcado para novembro. O ator fala-nos do seu papel de pai e de como irá lidar com a rebeldia do filho mais velho.