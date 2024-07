Há 1h e 6min

No «Goucha», recebemos o ator Diogo Amaral, que dá vida a Marco em «Cacau». O nosso convidado fala-nos dos pormenores do casamento com a companheira e atriz Jessica Athayde. Recorde-se que o ator foi pedido em casamento pela namorada. Convidados, local e lua de mel: saiba tudo!