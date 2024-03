Há 2h e 58min

No «Dois às 10», Diogo Amaral revela pormenores do pedido de casamento de Jessica Athayde, no passado mês, nas Maldivas. O ator afirma que é um romântico e que chegou a soltar uma lágrima de emoção. Diogo Amaral confessa que o casamento fazia parte dos planos do casal mas o pedido foi completamente inesperado.