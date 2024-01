Diogo Amaral sobre o filho: «O Mateus já quer ser ator»

Há 1h e 16min

A novela Cacau marca o regresso de Diogo Amaral à TVI. A novela estreou ontem, foi um sucesso e, por isso, o ator contou-nos como tem sido gravar a personagem que ainda tem muito para mostrar.



Falou ainda de como lida com as críticas das redes sociais e que já levou mais a peito. Agora, por vezes responde com ironia e outras vezes simplesmente ignora.

Com uma carreira diversificada em várias vertentes, Diogo Amaral assume que a televisão é uma das suas preferidas e que nos últimos tempos tem tentado ter mais tempo para a vida pessoal, nomeadamente para os filhos e para a namorada, a atriz Jessica Athayde.

O ator admitiu ainda que o filho já demonstrou vontade em ser ator e não escondeu os receios devido à instabilidade da profissão.