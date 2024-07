Diogo Morgado recusa «estatuto de estrela» e revela: «Eu fui despedido»

Há 2h e 40min

No «Goucha», o ator Diogo Morgado fala-nos da sua carreira além-fronteiras, nomeadamente nos Estados Unidos da América. O ator revela o que menos gosta dessa indústria e recorda o seu papel como Jesus Cristo na série «A Bíblia» e no filme «O Filho de Deus». Diogo Morgado que chegou a ser entrevistado por Oprah Winfrey explica-nos o que mais o incomoda: o facto de ter sido entrevistado pela apresentadora ter mais valor do que ter interpretado a figura de Jesus Cristo no filme de sucesso.