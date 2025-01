Há 15 min

Diogo Cunha, conhecido pela sua participação no Big Brother 2020, fez recentemente declarações impactantes sobre a difícil fase que está a atravessar. O ex-concorrente, que conquistou o segundo lugar no reality show da TVI, falou abertamente sobre a sua luta contra a depressão, as dificuldades financeiras e os desafios que enfrentou após a sua passagem pelo programa.