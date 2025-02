Direitos de autor: Irene reclama uso indevido de marcha popular composta pela mãe

Há 1h e 44min

Aos 80 anos, a mãe de Irene é autora de uma marcha popular que embora não tenha sido vencedora de prémios nem tenha desfilado em Lisboa, faz parte de uma peça de teatro que correu o país de norte a sul. Razão pela qual terá acabado num álbum em várias aldeias com composições de outros autores pouco conhecidos. Nenhuma das obras está registada, eventual razão dos autores não terem reclamado o estatuto de autor. No entanto, Irene considera que o produtor musical, responsável pela criação do álbum, obteve lucros com propriedade artística alheia. Em defesa da mãe, Irene exige que seja entregue à progenitora a gravação utilizada, um pedido de desculpas e que o produtor se comprometa a não reproduzir a obra.