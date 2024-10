Diretamente da Madeira, Diogo Afonso é surpreendido pelos pais. Veja o momento especial!

Há 1h e 35min

Diogo Afonso, 25 anos, natural do Funchal, Madeira, está atualmente a concluir o Mestrado em Gestão de Projetos no Porto. Apesar de ter sido expulso da Casa dos Segredos com apenas 3% dos votos, Diogo mantém-se confiante e orgulhoso da sua participação. O jovem madeirense, cuja família foi vencedora do Euromilhões, acredita que a experiência no programa foi enriquecedora, permitindo-lhe mostrar várias facetas da sua personalidade.