Há 1h e 49min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um jovem que foi morto à facada, no meio da rua, em plena luz do dia. O jovem de 25 anos foi atacado por cinco homens. Depois de discutirem, foi esfaqueado e deixado a morrer no chão, em Alverca, Vila Franca de Xira. O repórter Bruno Caetano encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes deste crime. O tráfico de droga pode ser a causa deste homicídio.