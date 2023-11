Há 1h e 27min

No «Dois às 10», ficamos a par de um caso de uma família que foi espancada em casa durante assalto, em Amarante, por quatro homens encapuzados e armados. O repórter Bruno Caetano encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido. Segundo o que sabemos, o gangue em questão conhecia as rotinas das vítimas e sabia que guardavam dinheiro em casa.