Há 1h e 58min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma mulher de 54 anos que foi encontrada morta em casa, em Matos da Ranha, Pombal. As marcas na cabeça são suspeitas e a PJ está a investigar. A repórter Ticiana Xavier encontra-se à frente da casa da vítima e dá-nos todos os detalhes do sucedido. Entrevistámos a tia da vítima.