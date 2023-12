Há 3h e 5min

No «Goucha», recebemos Luís Gonçalves de 65 anos que após ter tentado pôr termo à vida no ano passado, está agora a «renascer» com a ajuda da Comunidade Vida e Paz. Renata Alves, diretora geral da Comunidade Vida e Paz faz apelo pelas dificuldades que estão a enfrentar na comunidade. Têm 170 profissionais e mais de 600 voluntários, Renata Alves apela aos bem-feitores e particulares.