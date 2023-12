Discórdia entre Cinha Jardim e Cristina Ferreira sobre Big Brother: «Não é justo que quem está lá dentro decida?»

Há 10 min

No «Dois às 10», a manhã começa com Cinha Jardim abordar o mais recente finalista do «Big Brother», Francisco Monteiro. Esta comenta a validade das votações e Cristina Ferreira discorda da opinião da comentadora.