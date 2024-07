«Diz-me que a miúda que morreu e apareceu nas notícias se dava com o Samuel e Lucas»

Há 12 min

Em «Morangos com Açúcar», Miguel (Vicente Gil) e Harry (Tomás Taborda) ficam aflitos ao saber que alguém escreveu uma mensagem na carrinha, pois tinham prometido a Fred (Cláudio de Castro) que nada ia acontecer. Santiago (Rui Pedro Silva) chega e explica que foi à casa ver a fotografia que Miguel havia mencionado, mas que apenas encontrou a moldura no chão, sem fotografia. Ele também mencionou as medições que encontrou na parede com os nomes Samuel (Rui Gonçalves) e Lucas (Rui Gonçalves).

Santiago continua a contar a sua aventura, explicando que, depois de encontrar a carrinha vandalizada, encontrou uma senhora de idade que lhe contou que Samuel e Lucas haviam vivido naquela casa até ao seu pai, pescador, falecer. Mas o que deixa todos em choque é quando Santiago revela que a senhora também lhe contou que a miúda que morreu, e que apareceu nas notícias, costumava passar férias ali, em Vila Nova de Milfontes, e que era amiga dos irmãos Samuel e Lucas.

Por fim, Santiago diz que viu Ernesto, pai de Carol (Ana Andrade), a cumprimentar Samuel. Harry (Tomás Taborda) reflete e pondera se os irmãos saberiam que Carol estava grávida do filho de Miguel.