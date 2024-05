Há 3h e 48min

João e Marisa são pais de filhos gémeos, ambos diagnosticados com autismo. As dificuldades sentidas na gestão da rotina são constantes, mas a parelha não baixa os braços. Criaram uma associação no Cartaxo, ASAS, em conjunto com outros pais em situações semelhantes, para apoiar famílias que se deparam com essa realidade.

Os convidados falam de como geriram a notícia.