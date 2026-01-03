Do coma ao milagre: A história do homem que voltou a dançar após amputação

Há 50 min

Em «Momento Certo», conhecemos a história de vida de Carlos que mudou drasticamente após uma simples febre evoluir para um coma profundo e falência múltipla de órgãos. Contra todos os prognósticos médicos, Carlos sobreviveu ao que descreve como um milagre. Apesar de ter sofrido a amputação das duas pernas e enfrentado oito meses de recuperação árdua, ele agarrou a sua "segunda vida". Hoje, ao lado da mulher que foi o seu grande pilar, ele celebra a superação de voltar a caminhar e até a dançar, provando que a felicidade é possível após a tragédia.