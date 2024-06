Do fracasso ao sucesso: «Sou a rainha dos camiões do lixo»

Há 3h e 37min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Juliana Oliveira. Juliana tinha um emprego estável numa consultora quando decidiu despedir-se para tentar recuperar a oficina que era do avô. Não conseguiu, mas criou a Olimec e atualmente é uma empresária de sucesso. Esta reportagem começa com a Juliana a andar numa carrinha de caixa aberta a recordar o avô e a infância. Já na Olimec, Juliana conta que quis ser veterinária e ministra, mas que acabou por seguir economia. Conta que trabalhou numa consultora mas que acabou por se despedir para salvar a oficina do avô. Diz não ter conseguido e que, em 2016, criou a Olimec. Nesta peça, Juliana explica como lida com o facto de ser uma mulher naquele meio e termina a dizer que não é a rainha do lixo, mas que é a rainha dos camiões do lixo.