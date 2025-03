Doce rivalidade no «Dois às 10»: Salame de chocolate rouba a cena

Há 1h e 47min

No «Dois às 10», Cristina e Cláudio embarcam numa deliciosa aventura para descobrir a melhor receita. A tensão aumenta à medida que provam diferentes receitas, cada uma com o seu toque especial. Será que a tradição vence a inovação? A escolha revela-se um desafio, com os apresentadores divididos entre a doçura irresistível do salame e a originalidade surpreendente de uma sopa. Cláudio, rendido aos sabores, confessa: «Isto vou levar para casa, porque ao fim de semana é quando eu como doces». A competição acirra-se, mas o espírito de partilha prevalece, com todos a quererem provar e aprovar as iguarias. Quem será o grande vencedor desta batalha de sabores? Saiba mais em TVI Player