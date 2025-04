Dois às 10 - A busca incessante de uma mãe pela filha desaparecida

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Elisabete partilha a sua história de luta e esperança na busca pela filha, que foi institucionalizada e da qual foi afastada. A impossibilidade de obter informações sobre a filha e a alegação de que a filha nunca foi autorizada para adoção são fontes de grande sofrimento para Elisabete. Elisabete recorda a dor de não ter a filha e a certeza de que nunca a abandonaria, apesar das dificuldades. «Eu nunca abandonaria, por mais dificuldades que eu tivesse», afirma Elisabete, reiterando o seu amor incondicional pela filha. O apoio do seu companheiro atual tem sido fundamental nesta jornada. Juntos, preparam um quarto para a filha, alimentando a esperança de um reencontro. Elisabete envia uma mensagem à filha, expressando o desejo de saber que ela está bem e a esperança de um reencontro para poderem viver em paz. Elisabete acredita que a filha pode ter-se sentido abandonada e sofrido com a ausência da mãe. A maior dor de Elisabete é não ter a filha por perto, mas mantém a certeza de que nunca a abandonaria, apesar das adversidades.

Sara recorda a pressão que sentia para comer, imposta pelo pai e pela madrasta, contrastando com a abordagem da mãe, que tentava ponderar as suas palavras. A falta de ferramentas para os pais lidarem com a anorexia é um desafio constante, especialmente no regresso a casa após o tratamento. Sara revela que, devido à anorexia, ainda hoje não gosta que cozinhem para ela ou que lhe sirvam o prato. A história de Sara destaca a importância de uma abordagem familiar cuidadosa e informada no processo de recuperação da anorexia, reconhecendo que «cada casa é um caso e cada um de nós é único». Sofia partilha a experiência de ter uma filha diagnosticada com anorexia aos 15 anos. A vida da família transformou-se desde então, exigindo adaptação e muita atenção. Sofia recorda o momento em que percebeu que algo estava errado com Sara, notando a sua magreza e o corpo a definhar. «Era impossível não ver», afirma. A aceitação foi crucial, e Sofia confrontou Sara com a situação, iniciando um processo doloroso e difícil. A comunicação tornou-se um ponto sensível, medindo cada palavra para não agravar a situação. Sofia acompanhou de perto a recuperação de Sara, adaptando a vida familiar em relação à alimentação e encarando o ginásio como uma «muleta». Apesar dos progressos, Sofia mantém-se atenta aos sinais de recaída, permitindo que Sara viva a sua vida, mas sem descuidar a observação. Grata pela oportunidade de ajudar outros, Sofia espera que a sua história possa inspirar pais e jovens que enfrentam a anorexia.

A discussão sobre a importância dos seguros contra tempestades ganha destaque face ao aumento da frequência de fenómenos climáticos extremos. «Nós temos sido surpreendidos nos últimos tempos pelas intempéries», recorda Cristina Ferreira, sublinhando como a falta de seguros pode levar à perda total de bens. A crescente imprevisibilidade do clima torna essencial a proteção do património. É crucial verificar se a apólice cobre tempestades, pois nem sempre está incluída na cobertura base. As coberturas para tempestades são geralmente opcionais e podem influenciar o valor do prémio do seguro. É fundamental ter o seguro certo para cobrir danos causados por tempestades, garantindo a segurança financeira em momentos de crise. A personalização do seguro permite adaptar a proteção às necessidades individuais, assegurando que o capital previsto seja suficiente para a substituição de bens danificados. «De facto, os seguros são fundamentais», reforça um especialista, destacando a importância de estar preparado para o inesperado. Saiba mais em TVI Player