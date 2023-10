Dois às 10 - A carreira, arrependimentos e reações a imagens: A primeira entrevista de Paulo Sousa depois do Big Brother

Hoje às 10:05

No Dois às 10, recebemos Marco Costa na nossa cozinha, para nos falar como tem sido a sua vida ultimamente, agora que é pai de uma menina, para além de nos apresentar o seu novo livro e uma das receitas do mesmo: Brownies saudáveis com banana e manteiga de amendoim. Luísa Castel-Branco, Zé Lopes e Cinha Jardim comentam a última gala do Big Brother e, ainda a propósito do reality show, Paulo Sousa dá a sua primeira entrevista depois de ter sido expulso da casa mais vigiada do país.