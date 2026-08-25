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Dois às 10 - A carreira de Diogo Morgado e o papel em «Coração de Mãe»

Hoje às 09:50
Dois às 10 - A carreira de Diogo Morgado e o papel em «Coração de Mãe» - TVI

No «Dois às 10», a nutricionista Bárbara Oliveira partilhou dicas para recuperar o corpo depois dos excessos das férias de verão, sem recorrer a dietas restritivas ou "detox" milagrosas. A taróloga Joana Dias revelou as previsões astrológicas para setembro, signo a signo, e o ator Diogo Morgado falou sobre a nova novela "Coração de Mãe", que estreia em setembro na TVI, revelando a razão que o levou a abdicar de uma carreira internacional: a vontade de fazer a diferença em Portugal. O músico Pipe Núncio estreou-se a solo com o single "Jeito de Ser". Na segunda parte, a mãe e a irmã de Sara, concorrente do "Big Brother Verão", comentaram a Curva da Vida emotiva partilhada pela concorrente na gala de domingo, e a terapeuta Joana partilhou a história de terror que viveu na infância, marcada pela violência doméstica do pai e por abusos sofridos mais tarde em casa de uma tia. Para terminar, os comentadores da «Atualidade» analisaram os temas do dia.
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