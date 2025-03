Dois às 10 - A comovente história de Emanuel! Acidente deixa-o à beira da morte e nunca mais foi o mesmo

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Maria João partilha a história de superação do filho Emanuel, após um grave acidente de carro em 2007. O acidente resultou num traumatismo cranioencefálico, deixando Emanuel em coma por 22 dias e com sequelas neurológicas graves. Maria João recorda o momento em que recebeu a notícia: «Disseram que ele havia um acidente» e que a situação era grave. Os médicos não lhe davam esperanças, prevendo que Emanuel ficasse em estado vegetativo. Contudo, Maria João recusou-se a aceitar o prognóstico e lutou incansavelmente pela recuperação do filho. Emanuel teve de reaprender a falar e a realizar tarefas básicas. Maria João descreve o processo como um luto pelo «filho anterior» e o nascimento de um novo Emanuel, que lhe traz alegrias. Apesar das limitações, Maria João celebra cada conquista e desafia o prognóstico médico inicial. O apoio familiar, especialmente do marido, foi fundamental nesta jornada. Emanuel, presente no programa, demonstra o seu orgulho e gratidão aos pais, que «estão sempre presentes comigo». A história de Emanuel é um exemplo de resiliência e amor familiar.

A médica veterinária Dra. Soraia Lopes alertou para os cuidados na primavera com animais. Pragas, carraças e mosquitos merecem atenção redobrada. A Dra. Soraia explicou ainda como remover carraças de forma segura e a importância dos desparasitantes.

Os animais podem ser uma fonte de conforto para quem se sente sozinho. Já para não falar que um animal de estimação pode melhorar a saúde mental, reduzir o stress e até aumentar a interação social. E por vezes somos surpreendidos pelo animal que se torna de estimação. Vejam como um simples pato veio mudar a vida de uma família inteira! Conheça o famoso pato Patolas que faz parar o trânsito por onde passa.

A ex-concorrente do «Big Brother 3» Lara Machado recorda com carinho a forte ligação que mantinha com os fãs, numa época em que as redes sociais não existiam. Lara Machado recorda que «não havia esta ligação cá agora de redes sociais», o que tornava o contacto com o público ainda mais especial e pessoal. A ausência de redes sociais não impedia que os participantes sentissem o carinho e o apoio dos fãs de forma intensa. Lara partilha uma história curiosa sobre os seus padrinhos de casamento, que se tornaram fãs durante o programa. Um gesto inesperado de um fã marcou-a profundamente: «E quando saí, estava lá um senhor (...) e ele disse-me, olha, eu peço-lhe imensa desculpa, eu vi que você (...) eu quis-lhe trazer aqui uns bolos».

