Dois às 10 - A derradeira despedida de Marco Paulo

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos abre programa com sentida homenagem a Marco Paulo, Clemente canta música que homenageia o amigo. Cláudio Ramos revela plano das cerimónias fúnebres de Marco Paulo. O velório do cantor Marco Paulo realiza-se na sexta-feira e no sábado na Basílica da Estrela, em Lisboa. O caixão com o corpo de Marco Paulo estará em câmara ardente na sexta-feira, entre as 16h00 e as 22h00, e no sábado entre as 9h00 e as 12h00, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela em Lisboa. A exéquias fúnebres terão o seu início no sábado, às 14h30, com missa de corpo presente, saindo o cortejo fúnebre em seguida para o cemitério dos Prazeres em Lisboa. Conhecemos a história de André Simões. André sentiu sempre que não encaixava, mas andou 50 anos às escuras. Esta é uma história de um diagnóstico tardio. André explica que foi diagnosticado com autismo aos 50 anos e como viveu todo esse tempo sem um diagnóstico. Partilha como as dificuldades de socialização o desgastavam. Conhecemos a história de Carla Portugal. Carla era uma mulher saudável, sempre pronta a ajudar os outros e, hoje, é ela que precisa de apoio. Um simples exame provocou-lhe um AVC que a deixou entre a vida e a morte aos 39 anos.