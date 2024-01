Dois às 10 - A dor de ver um filho doente: Diego tem 3 anos e sofre de um cancro incurável

Hoje às 09:55

Ouvimos o testemunho de Nídia Correia sobre o filho Diego de 3 anos de idade. Aos 22 meses de vida, os exames mostraram que Diego tinha um grave tumor no fígado e hepatite C. Fez um transplante de fígado, mas o cancro apareceu nos pulmões. Depois dos tratamentos, voltaram a aparecer nódulos no pulmão direito, e a médica disse que os tratamentos e terapias já não fariam qualquer efeito. No segmento «Conversas de café», os nosso comentadores falam das notícias do mundo dos famosos. Catarina Matos, da DS Intermediários de Crédito, fala-nos deste serviço gratuito que serve para o ajudar a poupar. A nossa convidada oferece algumas dicas que podem aliviar as suas despesas mensais. Conhecemos Filipa Pereira, que viveu muitos anos num estado depressivo. Tomou vários medicamentos, teve apoio psicológico, mas não conseguia sair da tristeza profunda que sentia. Até que um acidente de viação lhe mudou a vida.