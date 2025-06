Dois às 10 - A emocionante história de vida de Ana, marcada pela perda, violência e superação

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira regressa do Japão com um olhar mais introspectivo, partilhando o impacto emocional da distância e do atual clima de instabilidade mundial. Cláudio Ramos revela ter sido surpreendido pelo seu regresso antecipado, e ambos protagonizam momentos de humor, como o inesperado incidente na cozinha, onde quase queimaram os ingredientes em direto. Cláudio ainda partilha uma história insólita sobre a cantora Chiquita que deixa Cristina incrédula.

O cantor Élvio Santiago surge com um novo visual, fruto de um transplante capilar, destacando a importância da imagem na sua carreira. Juntam-se depois Flor e David Luís para uma rubrica culinária, onde as três vozes conhecidas trocam os palcos pela cozinha, apresentando receitas simples, saborosas e cheias de personalidade.

Noémia Pires partilha a sua jornada com o hipotiroidismo, diagnosticado aos 48 anos, após anos de sintomas confundidos com depressão. Hoje, com 71 anos, é uma mulher ativa, com uma carreira admirável, múltiplas formações académicas e uma dedicação inspiradora a causas sociais.

Ana Costa emociona ao revelar uma vida marcada por perdas, traumas e violência doméstica. Desde o falecimento de entes queridos até dois relacionamentos abusivos, a jovem expõe com coragem o impacto emocional dessas experiências. A mãe, Maria Adelaide, expressa a dor por não ter detetado os sinais do sofrimento da filha. Apesar de tudo, Ana reencontra a esperança e o amor ao lado de Pedro Silva, que esteve presente no programa, simbolizando um novo começo.

Suzana Garcia, Vítor Marques e Vera de Melo analisam os temas que marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 17 de junho.