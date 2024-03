Dois às 10 - A emocionante transformação de Beatriz

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco e Zé Lopes comentam os novos concorrentes do «Big Brother 2024». Recebemos António Raminhos e Catarina, o casal celebra 25 anos de namoro e 17 de casamento. Surpreendemos o casal com uma descrição das filhas Marias sobre os pais. Recebemos Anabela Rodrigues, mãe de Marco, Rosário Felício, companheira de Marco e Jorge Gama, Comandante dos Bombeiros Voluntários da Barquinha, amigo de Marco que prestam homenagem a Marco que morreu, dia 9 de março, aos 44 anos, possivelmente vítima de morte súbita. Conhecemos a história da pequena Beatriz . Ana Ferreira, mãe de Beatriz, conta que a filha foi diagnosticada com Leucemia com apenas oito anos. Recordamos o dia em que Beatriz soube que ia receber a ajuda do Dr. João Espírito Santo e mostramos o novo sorriso de Beatriz.

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que matou o vizinho com oito facadas, em Fernão Ferro. A vítima terá pedido satisfações por queixa na polícia e acabou morta à facada. Partilhamos entrevista com testemunho do homicídio. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um homem roubado e espancado em casa com pé-de-cabra. Partilhamos entrevista com familiar da vítima. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de pais que acusam funcionárias de creche de bater em bebés, a Diretora da creche nega as acusações de maus-tratos.