Dois às 10 - A história de amor de Sabrina, que ficou viúva semanas depois de ser mãe

19 jan, 10:10

No programa apresentado Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com a receita de um bolo para acompanhar as «Conversas de Café» e terminamos a primeira parte com música de Jorge Loureiro. Na segunda parte, conhecemos Sabrina Caetano que nos conta como perdeu o companheiro e pai do seu filho e também Inês Gregório que fala das malformações com a qual o seu filho nasceu. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» comentam os mais recentes crimes.