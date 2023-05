Dois às 10 - A história de amor incondicional de Adriana pelo filho

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Claúdio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com o jogo «Acerta e Leva», onde duplas de mães e filhos e competem para ganhar um prémio. Na segunda parte, Adriana Martins fala da doença rara do filho e como a família a culpou da condição do jovem. Conhecemos ainda a história de amor de Deolinda Sousa pelo falecido marido, com a qual trocou mais de 300 cartas durante a querra. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes, com destaque para uma descoberta macabra.