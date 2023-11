Dois às 10 - A história de como Floriano dicou paraplégico aos 15 anos

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com uma receita de Joana Barrios e logo em seguida ficamos a conhecer a história de Floriano, que aos 15 anos ficou paraplégico, mas hoje, com 39 anos, continua a sonhar e a lutar para concretizar todos os seus sonhos. Conhecemos ainda a luta do pequeno Francisco que tem uma doença rara e vive sem um diagnóstico. Na terceira parte, abordamos os mais recentes crimes que marcam a atualidade.