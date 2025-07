Dois às 10 - A história de uma menina de 9 anos que emocionou o País

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», conhecemos Carminho tem 9 anos e só quer poder voltar a ser criança. Há um ano foi diagnosticada com uma doença rara que a impede de momento de andar correr e brincar mas esta menina cheia de energia continua com muita força e esperança na nova cirurgia que vai poder fazer graças à ajuda de todos! A mãe diz que foi a menina foi a várias consultas e que os médicos diziam que o que a filha sentia eram dores de crescimento. Depois do diagnóstico correto – doença de Perthes, Cláudia explica o que é. Acrescenta que a filha fez uma cirurgia que correu muito bem e que agora precisa de nova cirurgia porque o osso da cabeça do fémur voltou a colapsar. Carminho diz que não é fácil, mas que tem o apoio do irmão Manel. Cláudia refere que há medos e que a filha lhe tem dado força por ser muito enérgica. Carminho só quer realizar os sonhos de voltar a correr saltar.

Conhecemos a Tânia, tem 28 anos, desfila desde os cinco anos e é a Miss Global Universo Portugal. Tânia revela que teve cancro da tiroide aos 12 anos e que nunca mais conseguiu estabilizar a sua saúde. Em novembro do ano passado, um hipotiroidismo grave deixou-a paralisada e numa cama de hospital… Tânia teve de aprender a voltar a andar e a ter autonomia e no dia 14 de fevereiro deste ano conseguiu voltar a andar sem apoio. Foi um processo longo e difícil que leva Tânia a emocionar-se.

Paulo Azevedo é um exemplo para todos nós. Uma força da vida e da natureza! A semana passada publicou nas redes sociais uma fotografia onde dizia que estava internado. (vídeo) Uma infeção grave numa das pernas atirou o ator / orador para uma semana de recuperação no hospital. Foi operado e teve de tomar antibióticos para combater a infeção que estava muito avançada! “Podia ter corrido mal. Mas já está tudo bem!”