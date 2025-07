Dois às 10 - A história do filho transgénero e a relação com o pai: Marta Cruz abre o coração

Hoje às 09:50

Marta Cruz esteve no Dois às 10 para a sua primeira entrevista após a expulsão do Big Brother Verão, onde confessou que já esperava sair e que o faz de forma realizada. Num testemunho emotivo, falou sobre a transição de género do filho, Noah, que também foi tema dentro da casa, revelando que desde o nascimento, sentiu que ele estava no corpo errado. A ex-concorrente destacou ainda a importância de apoiar e respeitar o filho em cada etapa.

A conversa passou também pelo mediático caso do pai, Carlos Cruz, que, segundo Marta, marcou profundamente o rumo da sua vida pessoal e profissional. A título de curiosidade, Marta revelou aos apresentadores a reação que o pai teve, ao saber que a filha ia entrar no Big Brother.

Para além disto, Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim reuniram-se para comentar a última gala do Big Brother Verão, que foi marcada pela expulsão de Marta Cruz e Salvador Crisball, e pela entrada de Bruno de Carvalho e Fábio Paím.

Abrimos o consultório para André Santos, médico veterinário, Catarina Monteiro, médica oftalmologista, e Karina Leite, médica dentista, responderem a todas as questões dos portugueses relacionadas com dicas, informações e alertas para quem vai de férias e vai levar o seu animal de estimação, cuidados que devemos ter com os nossos olhos e com os nossos dentes durante o verão.

Na segunda parte, conhecemos ainda a dura história de Mónica Ferreira, que perdeu em apenas sete meses, os três grandes amores da sua vida: o marido, a mãe e o padrasto, todos vítimas de cancro. A dor de Mónica começou muito antes, logo no nascimento, marcada pela rejeição do pai biológico. Durante cinco anos, cuidou do marido, que lutava contra um tumor cerebral, e, pouco tempo depois da sua morte, perdeu também a mãe e o padrasto, ambos com o mesmo diagnóstico. Confessa que deixou de viver para apenas sobreviver, guardando o sofrimento no silêncio da alma.