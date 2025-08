Hoje às 09:50

Cláudio Ramos recebeu os comentadores Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e António Leal e Silva para comentarem as novidades do mundo dos famosos.



Assistimos a mais uma incrível mudança de visual e recebemos Zé Lopes e Merche Romero, que celebram 1 ano do canal V+.

Conhecemos ainda a impressionante história de Cátia, que vive com dificuldades económicas num abrigo provisório, depois de ter passado várias noites num carro com a família.