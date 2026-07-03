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Dois às 10 - A nova vida de Afonso Leitão

Hoje às 09:50
Dois às 10 - A nova vida de Afonso Leitão - TVI

O Dois às 10 levou à mesa os sabores de Trás-os-Montes com uma receita tradicional na cozinha. O programa esclareceu alguns dos principais mitos sobre a menopausa, numa conversa dedicada à saúde. Afonso Leitão revelou detalhes da sua nova vida após o Secret Story – Desafio Final. Houve ainda um emocionante reencontro, com Cecília à procura do jovem que viu ser atropelado há 10 anos. A manhã ficou também marcada pela história de um avô que dedicou a vida a cuidar do neto Dinis, que enfrenta graves limitações motoras. Uma emissão repleta de informação, emoção e histórias inspiradoras.
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