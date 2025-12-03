Dois às 10 - A nova vida de Luís Gonçalves após vencer o Big Brother 2025

Ontem às 09:50

No «Dois às 10», Luís Gonçalves contou como está a viver o pós-vitória do «Big Brother 2025», revelando mudanças, projetos e novidades.

O consultório dos Doutores do Amor regressou numa edição marcada pelo espírito natalício, com Susana Dias Ramos a ajudar espectadores a compreender emoções e relações.

Recebemos também António Filipe, candidato à Presidência da República, que falou da sua trajetória política e da visão que tem para o país.

Por fim, ouvimos Rafael, que sobreviveu a um grave acidente de carro e enfrentou anos de recuperação, apesar de não recordar nada do dia que mudou a sua vida.