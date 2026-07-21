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Dois às 10 - A nova vida de Susana Torres após estar à beira de uma depressão

Hoje às 09:50
Dois às 10 - A nova vida de Susana Torres após estar à beira de uma depressão - TVI

O programa contou com a atuação de Khiaro e Luís Fialho, que apresentaram uma nova versão de um clássico. Houve ainda espaço para conhecer histórias de famílias que deram continuidade aos negócios herdados de pais e avós. Na cozinha, duas primas prepararam o bolo de limão da avó Noémia. Susana Torres marcou presença para falar sobre alta performance. O programa terminou com uma emotiva homenagem de mãe e filha ao homem mais importante das suas vidas.
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